Einbruch in Hotelanlage in Sankt Englmar verursacht hohen Schaden

Unbekannte Täter sind in ein Büro einer Hotelanlage in Sankt Englmar eingebrochen und haben einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag erbeutet.

Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 3. November 2026, 18 Uhr, und dem 4. November 2026, 7.15 Uhr, in der Anlage Am Predigtstuhl. Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Büro, durchsuchten es großflächig und öffneten teilweise ebenfalls gewaltsam Tresore.

Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 zu melden.

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