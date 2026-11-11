Ermittler klären sieben Keyless-Go-Diebstähle in Niederbayern

Ermittler haben sieben zurückliegende Fahrzeugdiebstähle in Niederbayern einer international agierenden Gruppierung zugeordnet. Ein weiterer Fall im Landkreis Freyung-Grafenau steht noch unter Verdacht.

Betroffen sind Diebstähle in Plattling, Vilshofen an der Donau, Moos, Pocking und Straubing. Die Taten ereigneten sich zwischen Januar und Juli 2026. Im Landkreis Freyung-Grafenau geht es um einen Fahrzeugdiebstahl aus dem November 2025, bei dem die Ermittlungen noch andauern.

Internationale Festnahmen im Oktober

Die niederbayerischen Fälle stehen im Zusammenhang mit umfangreichen Ermittlungen gegen organisierte Kfz-Diebe. Der Gruppierung werden inzwischen mehr als 40 Fahrzeugdiebstähle mit einem Gesamtschaden von rund 1,5 Millionen Euro zugerechnet. Die Ermittlungen laufen seit 2024 unter Beteiligung zahlreicher europäischer Behörden sowie von Europol und Eurojust.

Am 6. Oktober 2026 durchsuchten Einsatzkräfte mehrere Wohnungen und Fahrzeuge in Tschechien und Polen. Dabei wurden unter anderem technische Geräte sichergestellt, die für Diebstähle mit dem Keyless-Go-System benötigt werden. In der Nähe seiner Wohnung im Großraum Prag nahmen tschechische Spezialkräfte den mutmaßlichen Kopf der Gruppierung fest, einen 24-jährigen Ukrainer. In Polen wurde zeitgleich ein 27-jähriger Ukrainer festgenommen, der mutmaßlich als Logistiker fungierte.

Ein weiterer Ukrainer wurde am Nachmittag des 6. Oktober durch italienische Spezialkräfte in Mailand verhaftet. Am Morgen des 7. Oktober nahmen Einsatzkräfte einen weiteren Ukrainer am Flughafen Prag fest. Die beiden 34 und 35 Jahre alten Männer sollen ebenfalls Teil der international agierenden Bande gewesen sein.

Ermittlungen zu Fällen in Niederbayern dauern an

Die gerichtlichen Beschlüsse umfassten unter anderem Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnungen, Europäische Haftbefehle und Vermögensarreste. Die Ermittlungen zu den Fällen aus Niederbayern führen die Fachkommissariate der Kriminalpolizei Passau und der Kriminalpolizeistation Deggendorf. Sie gleichen derzeit weitere Spuren ab.

Bei Keyless-Go-Systemen werden Fahrzeuge per Funkwelle geöffnet und geschlossen. Ohne Schutzvorkehrungen können professionelle Diebe die Technik überwinden und das Fahrzeug anschließend per Startknopf in Betrieb nehmen.

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