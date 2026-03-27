Fahrgastverband zollt Bahn-Chefin Respekt für Ehrlichkeit
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Fahrgastverband zollt Bahn-Chefin Respekt für Ehrlichkeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach der Vorlage der Bahn-Bbilanz sieht der Fahrgastverband Pro Bahn den Konzern unter seiner neuen Chefin Evelyn Palla auf dem richtigen Weg.

Evelyn Palla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende Detlef Neuß sagte der „Rheinischen Post“ (Samstag): „Sie hat damit aufgehört, die Fahrgäste zu belügen und ihnen zu erzählen, alles wird innerhalb kurze Zeit gut. Frau Palla macht sich und den Konzern ehrlich.“

Neuß ergänzte, angesichts erneuter Milliardenverluste sei es auch Aufgabe des Eigentümers, „dass von staatlicher Seiter mehr Geld in die Bahn gesteckt wird“. Wolle Palla ihre Ziele erreichen, brauche sie die Unterstützung der Politik und im eigenen Haus. „Da werden wir noch sehen, ob das funktioniert.“

Die gestiegenen Fahrgastzahlen nannte Neuß nachvollziehbar. „Im Nahverkehr liegt das am Deutschlandticket und im Fernverkehr an der Stausituation auf den Straßen.“ Angesichts der hohen Spritpreise sei zu Ostern mit mehr Fahrgästen zu rechnen, „was herausfordernd wird“, so Neuß. Da die Bahn mehr Kapazitäten nicht aus dem Hut zaubern könne, „wird es wieder eine Imagefrage werden, ob die Bahn das zu Ostern meistert“.

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