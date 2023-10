Jossi Landau ist seit Jahrzehnten Mitglied in der Organisation Zaka, die etwa nach Unfällen oder Attentaten die Körper von Getöteten bergen. Was er jedoch nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf die Stadt Sderot sowie auf den Kibbuz Beeri gesehen hat, übersteigt an Grausamkeit seine Vorstellungskraft.