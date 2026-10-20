Geschenk mit Herz: Päckchen können in Meitingen abgegeben werden

In Meitingen können ab sofort wieder Päckchen für die Weihnachtsaktion „Geschenk mit Herz“ abgegeben werden. Das Gemeinschaftsbüro der Landtagsabgeordneten Marina Jakob und des Staatsministers Dr. Fabian Mehring dient erneut als Sammelstelle.

Die Aktion des Vereins humedica verbindet Familien aus Deutschland mit hilfsbedürftigen Kindern in Osteuropa. Dafür werden Schuhkartons liebevoll mit praktischen und schönen Geschenken gepackt. Vorgesehen sind unter anderem Schulutensilien, warme Mützen, Handschuhe und Spielzeug.

„Ich bin stolz darauf, dass unser Meitinger Stimmkreisbüro seit vielen Jahren Teil dieser wunderbaren Aktion von Humedica ist. Was mich dabei jedes Jahr aufs Neue begeistert, ist die riesige Hilfsbereitschaft der Menschen in unserer Heimat. Gemeinsam zeigen wir: Weihnachten wird dort besonders schön, wo wir nicht nur an uns selbst, sondern auch an andere denken“, erklärt Dr. Fabian Mehring.

Marina Jakob betont: „Oft sind es gerade die kleinen Gesten, die Großes bewirken. Mit jedem liebevoll gepackten Schuhkarton schenken wir einem Kind nicht nur eine Weihnachtsüberraschung, sondern auch ein Stück Hoffnung und Geborgenheit. Umso mehr freut es uns, dass sich bereits so viele Menschen an dieser wertvollen Aktion beteiligen.“

Päckchen bis 11. November in Meitingen abgeben

Die Päckchen können bis Mittwoch, 11. November, im Stimmkreisbüro in der Schloßstraße 2c, 86405 Meitingen, abgegeben werden. Die Sammelstelle ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Informationen zur Gestaltung des Kartons und zu geeigneten Inhalten gibt es in den im Büro ausliegenden Flyern sowie unter www.geschenk-mit-herz.de/packanleitung.