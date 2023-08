Gewinnspiel | Ferienspaß mit großer Sommershow im LEGOLAND® Deutschland

Im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg bereiten die Wasser-Attraktionen in den Sommermonaten das besondere Ferien-Feeling. Eine Fahrt im Kanu der Dschungel X-pedition, die spritzige Piratenschlacht auf hoher See oder im kühlen Nass auf dem DUPLO® Spielplatz toben, einfach ein großer Ferienspaß.

Kurz in der Sonne wieder getrocknet, lockt auch schon DAS Show-Highlight der Saison: die große LEGOLAND Sommershow. Mit atemberaubenden Tänzen, mitreißenden Rhythmen und spektakulärer Akrobatik begeistert das bunte, multimediale Show-Abenteuer das Publikum in der LEGO Arena. Mehrmals täglich, außer montags, bis 10. September erleben Gäste eine aufregende Reise in eine Welt voller zauberhafter Wesen, Mythen und Legenden.

Wieder zurück in der Welt der LEGO Helden können sich kleine Fans auf ihre Lieblinge während der fröhlichen LEGOLAND Parade freuen oder Traumwächter im neuen 4D-Filmabenteuer „LEGO DREAMZzz™ – Z-Blob Rescue Rush“ in den LEGO Studios werden. Mehr unter www.LEGOLAND.de

Wir verlosen Tageskarten für drei Familienausflüge ins LEGOLAND Deutschland*

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 27. August 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.