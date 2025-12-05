Gozney präsentiert den neuen Dome Gen 2 Pizzaofen – für Pizza und mehr

Die Outdoor-Cooking-Marke Gozney hat seit kurzem ihre neue Dome Gen-2-Reihe am Start – und setzt damit einen neuen Standard für das Kochen mit offenem Feuer im privaten Bereich. Die beiden neuen Modelle, Dome (Gen 2) und Dome XL (Gen 2), sind die bislang größten und vielseitigsten Öfen, die das Unternehmen entwickelt hat. Vier Jahre nach dem Launch des ersten Dome im Jahr 2021 bringt die neue Generation mehr Leistung, mehr Präzision und deutlich mehr Platz.

Entstanden ist die Weiterentwicklung durch intensive Innovation und kontinuierliches Feedback der globalen Gozney-Community. Die Gen-2-Reihe richtet sich sowohl an Profis als auch ambitionierte Hobbyköche und soll Restaurantqualität in den eigenen Garten bringen. Das Kochen mit offenem Feuer wird dabei nicht nur vielseitiger, sondern auch intuitiver und effizienter gestaltet.

Firmengründer Tom Gozney beschreibt die Neuauflage als Schritt von besonderer Bedeutung:

„Dome Gen 2 ist ein großer Meilenstein. Es ist die Geschichte einer Evolution. Seit Einführung des ersten Dome haben wir jedes Feedback gesammelt und uns zur Aufgabe gemacht, die neue Generation bis ins letzte Detail zu verbessern“, sagt er. „Diese Produkteinführung ist das Ergebnis kontinuierlicher Weiterentwicklung und Zielstrebigkeit. Sie ist Ausdruck des Gozney-Designethos in seiner puren Essenz. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt, für mich ist es etwas zutiefst Persönliches. Der Dome war der Ofen, der unsere Marke neu geprägt hat. Gen 2 ist das Optimum: das raffinierteste, nutzerorientierteste und leistungsstärkste Produkt, das wir je geschaffen haben.“

Mehr Platz, mehr Kontrolle, mehr Möglichkeiten

Zu den wichtigsten Neuerungen der Modellreihe zählt ein deutlich vergrößerter Garraum – bis zu 90 Prozent mehr Fläche als beim Vorgänger. Damit haben nun bis zu drei 10-Zoll-Pizzen, eine 18-Zoll-Pizza oder mehrere Gerichte gleichzeitig Platz.

Fotos: Gozney 1 von 3

Die Hybrid-Befeuerung erlaubt Kochen mit Holz, Gas oder Holzkohle. Ein neues Wood-Fire-Control-Kit sorgt zudem für präzise Steuerung der Luftzufuhr und ermöglicht beim Holz- und Kohlebetrieb eine Kontrolle, die bislang nur mit Gas erreichbar war. Der seitliche Gozney-Brenner wurde ebenfalls weiterentwickelt und bietet eine stufenlose Flammenregulierung für gleichmäßige Hitzeverteilung.

Ein integriertes Digital-Display misst Luft- und Bodentemperatur und bietet Touch-Bedienung, Timer sowie zwei Kerntemperaturfühler. Mindestens 25 Komponenten sind so konstruiert, dass Wartung, Reparatur und Upgrades besonders leicht möglich sind.

Getestet von Spitzenköch:innen weltweit

Die Dome Gen 2 Reihe entstand in enger Zusammenarbeit mit international renommierten Küchenprofis. Sie nutzten die prototypischen Modelle, um Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit unter realen Bedingungen zu prüfen.

– Chris Bianco, James-Beard-Award-Gewinner, zeigt, wie sich im neuen Ofen große Mengen perfekter neapolitanischer Pizzen in kürzester Zeit herstellen lassen.



– Dalad Kambhu, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, nutzt die vergrößerte Ofenkapazität für mehrgängige Familienmenüs.



– Rasheed Philips, BBQ-Pitmaster, demonstriert die Fähigkeiten beim Smoken und Slow-Roasting und unterstreicht die Bedeutung präziser Hitze beim Live-Fire-Cooking.

Tom Gozney ordnet diese Zusammenarbeit in einen größeren Kontext ein:



„Für uns ist es wirklich eine große Ehre, mit einigen der inspirierendsten Küchenchefs auf der Welt zusammenzuarbeiten – nicht nur als Botschafter:innen, sondern als Teil einer globalen Bewegung“, sagt er. „Wer es mit Live-Fire-Cooking ernst meint, entscheidet sich für Gozney. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Wir bauen die leistungsstärksten Öfen auf dem Markt. Jedes unserer Produkte basiert auf der langjährigen Entwicklungspraxis im Bereich gewerblicher Holzbacköfen, und genau diese DNA genießt das Vertrauen ambitionierter Köch:innen.“

Verfügbarkeit und Preise

Die Dome Gen-2-Modelle spiegeln Gozneys Anspruch an Design, Performance und unkompliziertes Outdoor-Cooking wider. Beide Varianten, erhältlich in Bone und Off Black, kommen am 15. Oktober in den Handel. Der Dome (Gen 2) kostet 1.999,99 €, der größere Dome XL (Gen 2) 2.499,99 €. Der Verkauf erfolgt über ausgewählte Händler und über die Gozney-Website.