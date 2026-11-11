Gutachten vorgestellt: Ticket-Preisdeckel wäre verfassungswidrig

Die “Allianz fairer Tickethandel” wehrt sich gegen einen möglichen Preisdeckel für den Weiterverkauf von Tickets für Veranstaltungen.

Ein Gutachten, welches von dem Verbund verschiedener Akteure des Ticketmarkts in Auftrag gegeben wurde und am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass ein gesetzlicher Preisdeckel für den Weiterverkauf von Tickets gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Laut Ferdinand Kirchhof, ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, könne ein solcher Eingriff in die Berufsfreiheit nur mit ausreichenden Belegen für Missstände gerechtfertigt werden. Diese Tatsachengrundlage fehle jedoch bislang.

Im Gutachten wird zudem kritisiert, dass ein Preisdeckel, der sich am Originalpreis des Erstverkäufers orientiert, den Erstverkäufer begünstige und damit den Wettbewerb einschränke. Zudem wäre ein generelles Verbot der gewerblichen Ticketvermittlung “unverhältnismäßig”, da es sowohl Vermittler als auch Fans benachteilige. Der Gesetzgeber müsse entweder auf Beschränkungen verzichten oder beide Märkte gleichermaßen regulieren, um den Gleichheitssatz zu wahren.

Alexander Rasch vom Düsseldorf Institute for Competition Economics warnte vor den wirtschaftlichen Folgen eines Preisdeckels. “Eine bindende Preisobergrenze kann das Angebot auf regulierten Marktplätzen verringern und Weiterverkäufe auf schwieriger zu kontrollierende Kanäle, insbesondere soziale Medien, verlagern”, sagte er. Das könne das Betrugsrisiko für Fans weiter erhöhen.