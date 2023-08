In erneuerbare Energie investieren: Lohnt sich das?

Erneuerbare Energien sind bereits seit längerer Zeit in aller Munde. Entsprechend ist auch die Nachfrage nach Möglichkeiten für Investitionen in nachhaltige Technologien gestiegen. Gleichzeitig gibt es aber auch Bedenken, ob die Rendite vielversprechend genug ist und die Anbieter genügend Potenzial mit sich bringen. Grund genug, um das Thema einmal genauer zu beleuchten und auf einige Vor- und Nachteile einzugehen.

Ein stetig wachsender Markt als Chance

Das Thema Nachhaltigkeit hat sich längst aus der Nische verabschiedet und ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Dementsprechend gibt es einen stärkeren Fokus der Forschung auf diesen Bereich. Davon wiederum profitieren Unternehmen, die mit neuen und nachhaltigen Technologien auf den Markt drängen. Durch die Vielzahl an Optionen gibt es somit vielversprechende Aussichten für langfristige Investments.



Im gleichen Zug müssen sich die etablierten Unternehmen auf Veränderungen in ihren Konzepten einstellen. Die Nachfrage führt auch bei ihnen zu einem Umdenken, indem verstärkt erneuerbare Energien integriert werden. Dies kann zum Vorteil werden, da durch den technologischen Fortschritt Kosten gesenkt werden. Der daraus resultierende Marktvorteil sorgt für permanentes Wachstumspotenzial, das Anleger für sich nutzen können.

Bei nachhaltigen Investments winken Vergünstigungen

Die mögliche Rendite von Investments in erneuerbare Energien ist allerdings nicht der einzige Aspekt, auf den es zu achten gilt. Vielmehr handelt es sich dabei auch um Möglichkeiten, Steuern sparen zu können. Wie funktioniert dies? Beispielhaft lässt sich hierfür ein Investment in eine Photovoltaikanlage nennen. Diese lässt sich bereits in der Anschaffung steuerlich geltend machen, was sich positiv bemerkbar macht.



Außerdem sind Abschreibungen in den Jahren danach ebenfalls möglich, wodurch schon viele Privatpersonen einen nennenswerten Betrag an Steuern sparen konnten. Zusätzlich liefert eine Photovoltaikanlage zuverlässig selbst produzierten Strom, was eine Unabhängigkeit von Markttendenzen bedeutet. Investments müssen also nicht zwingend in Form von Anteilen an Unternehmen erfolgen. Vielmehr gibt es schon auf privater Ebene spannende Optionen, um finanziell mehr herauszuholen.

Schnelle Rendite oder Langfristigkeit?





Wie klar wurde, sind die Gründe für Investments in erneuerbare Energien absolut vorhanden. Ob man sich letztlich dafür oder dagegen entscheidet, bleibt dennoch eine individuelle Entscheidung. Schließlich lässt sich bei keinem Investment genau sagen, ob es das Potenzial für hohe Renditen mit sich bringt. Da es sich um ein gerade viel diskutiertes Thema handelt und viele Gründer auf den Zug aufspringen, werden sich sicherlich nicht alle Investments als lohnend erweisen.



Auf der anderen Seite ist das Thema gekommen, um zu bleiben. Im Gegensatz zu anderen Investments ist nicht davon auszugehen, dass es sich nur um einen kurzfristigen Trend handelt. Deshalb stellen erneuerbare Energien eine ideale Anlage für viele Jahre dar. Darüber hinaus sollten die politischen Bestrebungen in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft nicht außer Acht gelassen werden. Unternehmen in diesem Bereich erhalten durch größere Hilfen von staatlicher Seite eine bessere Chance, um auf dem Markt bestehen zu können.

Fazit: Mehrere Facetten geben die Antwort





Geringere Steuern, attraktive Chancen auf Renditen, viele Anlagemöglichkeiten und bessere Förderung: Sich für Investments im Bereich der erneuerbaren Energien zu entscheiden, bietet aus zahlreichen Gründen nach wie vor vielversprechende Aussichten. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Investments lässt sich somit mit einem klaren Ja beantworten.