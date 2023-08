Frau stirbt im Eichenauer Badesee – Tochter sieht nur noch die Badekappe

Am gestrigen Tag ereignete sich am Eichenauer Badesee ein tragischer Badeunfall in den frühen Abendstunden.

Eine 83-jährige Frau geriet beim Schwimmen ins Wasser und konnte nur noch leblos geborgen werden. Als die Tochter der Verunglückten gegen 18.00 Uhr lediglich die Badehaube ihrer Mutter auf der Oberfläche des Sees treiben sah, begann sie sofort mit der Suche und alarmierte die Polizei sowie Rettungskräfte.

Gegen 19.15 Uhr wurde die Vermisste von Rettungstauchern in der Mitte des Sees auf dem Grund gefunden und tot geborgen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.