Am Augsburger Kuhsee gilt für Radler Schritttempo

Im Zuge ihrer „Fair im Verkehr“ Initiative hat die Stadt Augsburg entlang des Geh- und Radwegs entlang des Kuhsees sieben gelbe Schilder aufgestellt.

Diese Schilder tragen die Aufschrift „Bitte passen Sie Ihr Tempo an – Nehmen Sie Rücksicht“. Obwohl sich Radfahrer und Fußgänger den Weg rund um den See teilen, kommt es hier und an anderen Orten immer wieder zu Konflikten.

Im Allgemeinen gilt auf Gehwegen mit dem Zusatz „Radfahrer frei“, dass Radfahrer den Gehweg nutzen dürfen, jedoch in Schrittgeschwindigkeit fahren müssen. Bereits seit dem letzten Jahr weisen Schilder mit der Aufschrift „Gehweg, Radfahrer frei“ und dem Hinweis „Bitte Schritt fahren“ auf diese Regel hin. Mit der neuen Beschilderung soll das harmonische Miteinander von Radfahrern und Fußgängern weiter gestärkt werden und ein Appell zur gegenseitigen Rücksichtnahme erfolgen.

Der städtische Fahrradbeauftragte Janos Korda und die Fußgängerbeauftragte Elisabeth Odinzow haben sich gemeinsam vor Ort ein Bild gemacht und die Regeln erneut erklärt. Auf einem Gehweg, der für den Radverkehr freigegeben ist, haben Radfahrer keinen Vorrang vor Fußgängern. In solchen kombinierten Bereichen müssen Radfahrer Schritttempo fahren und auf Fußgänger achten, betont Fahrradbeauftragter Korda. Fußgängerbeauftragte Odinzow erläutert, warum dies so wichtig ist: Radfahrer sollten jederzeit anhalten können, da Fußgänger oder spielende Kinder unerwartet den Weg kreuzen oder stehenbleiben können. Auch Fußgänger sollten im Sinne eines harmonischen Miteinanders Rücksicht nehmen und Radfahrer passieren lassen.