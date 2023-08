Augsburger Plärrer | Stadtwerke Augsburg verstärken Bus- und Straßenbahnverbindungen zum Volksfest

Von 25. August bis 10. September bieten die Stadtwerke Augsburg (swa) bequeme und sichere Bus- und Straßenbahnverbindungen zum größten Volksfest Schwabens, dem Augsburger Plärrer.

Um den Andrang zu bewältigen, setzen die Stadtwerke zusätzliche Busse ein, die freitags, samstags und sonntags zwischen 17 und 1 Uhr entlang der Route der Straßenbahnlinie 4 vom Hauptbahnhof über den Königsplatz zum Plärrer fahren, dadurch wird die Straßenbahnlinie 4 entlastet. Die Straßenbahnen und Zusatzbusse halten direkt vor dem Haupteingang an der Haltestelle „Plärrer“. Zusätzlich fährt die Linie 2 aufgrund von Bauarbeiten in der Karolinenstraße über den Plärrer und bringt ebenfalls Fahrgäste zum Volksfest.

Eingeschränkter Verkehr aufgrund des Plärrerumzugs

Aufgrund der Bauarbeiten in der Innenstadt wird der Plärrerumzug am Samstag, 26. August, dieses Jahr auf einer anderen Route stattfinden. Daher werden die Straßenbahnlinien 1 und 4 an diesem Tag von 12 bis 14:30 Uhr eingestellt. Der Ersatzbus B1 fährt nur noch zwischen den Haltestellen „Lechhausen Neuer Ostfriedhof“ und „Berliner Allee“, wo die Buslinie 22 in Richtung Königsplatz und Hauptbahnhof anschließt. Die Straßenbahnlinie 2 fährt in diesem Zeitraum nur bis zum Königsplatz und wendet am Hauptbahnhof, wenn sie von Haunstetten Nord kommt. Der Betrieb zwischen „Augsburg West P+R“ und „Königsplatz“ wird in dieser Zeit eingestellt. Der Plärrerumzug hat auch Auswirkungen auf die Buslinien 22, 23, 32, 41 und 44. Für die Linien 22 und 32 ändert sich die Strecke stadteinwärts zwischen 8 und 14 Uhr. Sie fahren über den Eserwall und bedienen die zusätzlichen Haltestellen „Hochschule“, „Rotes Tor“ und „Theodor-Heuss-Platz/IHK“ auf dem Weg zum Königsplatz. Die Haltestellen „Margaret“, „Ulrichsplatz“ und „Moritzplatz“ werden in diesem Zeitraum nicht angefahren. Die Linie 23 fährt während des Umzugs nur zwischen „Firnhaberau“ und „Berliner Allee“. Von dort aus können Fahrgäste mit der Linie 22 in Richtung Königsplatz und Hauptbahnhof weiterfahren. Die Linie 41 fährt zwischen 12 und 14:30 Uhr vom Theodor-Heuss-Platz über den Königsplatz zum Hauptbahnhof und kehrt über den Kö zur Bergstraße zurück. In diesem Zeitraum verkehrt die Linie 44 von der Hammerschmiede bis zur Haltestelle „Vincentinum“. Die Haltestellen „Karlstraße“, „Staatstheater“ und „Königsplatz“ entfallen.

swa-Personal koordiniert Ein- und Ausstieg

Um einen sicheren und schnellen Ein- und Ausstieg am Plärrer zu gewährleisten, setzen die swa ab 16 Uhr Sicherheitsmitarbeiter an der Haltestelle ein. Auch am Kö sind zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Für Erwachsene mit Kindern empfehlen die Stadtwerke Tageskarten, die bis zu fünf Erwachsenen und bis zu vier Kindern bis 14 Jahre kostenlosen Eintritt ermöglichen. Ein Tagesticket für den Innenraum im Stadtgebiet Augsburg kostet für den ersten Erwachsenen 8,20 Euro und für jeden weiteren Erwachsenen 2,80 Euro.