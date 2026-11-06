Johanniter üben am Lechfeld für schwere Notfälle

Beim Traumatag am 17. Oktober 2026 haben ehrenamtliche Einsatzkräfte der Johanniter-Bereitschaft Lechfeld die Versorgung schwer verletzter Menschen in drei realistischen Szenarien trainiert.

Geübt wurden ein Verkehrsunfall in einem Wohngebiet, der Sturz einer Person in einer Kfz-Werkstatt und eine Kettensägenverletzung in einem Garten. Für das Training stellte die Firma Zienecker ihre Werkstatt zur Verfügung. Darstellerinnen und Darsteller der Einheit „Realistische Unfalldarstellung“ sorgten mit geschminkten Wunden und gespielten Reaktionen für möglichst realitätsnahe Bedingungen.

Von der Alarmierung bis zur Versorgung

Die Teams mussten sich zunächst selbst einen Überblick über die Lage verschaffen, die Betroffenen untersuchen und lebensbedrohliche Verletzungen erkennen. Im Mittelpunkt stand das in der Notfallmedizin verwendete xABCDE-Schema. Damit werden unter anderem starke Blutungen sowie Probleme bei Atmung und Kreislauf in einer festen Reihenfolge berücksichtigt.

Auch die Aufgabenverteilung im Team und der Umgang mit aufgeregten Beteiligten waren Teil des Trainings. Nach jedem Durchlauf besprachen die Teilnehmenden ihre Entscheidungen und Abläufe, um die Zusammenarbeit weiter zu verbessern.

Bereits die Alarmierung wurde nachgestellt. Eine eigens entwickelte Software simulierte die Funktion einer Rettungsleitstelle und bildete den Ablauf von der Einsatzmeldung bis zur Rückmeldung ab. Für die Funkkommunikation stellte die Integrierte Leitstelle Augsburg einen eigenen Digitalfunk-Kanal bereit.

Johanniter-Bereitschaft Lechfeld sucht Mitglieder

Die ausschließlich ehrenamtlich tätige Bereitschaft Lechfeld sucht weitere Mitglieder. Medizinische Vorkenntnisse sind nach Angaben der Johanniter nicht erforderlich. Die Ausbildung zur Sanitäterin oder zum Sanitäter wird angeboten.

Interessierte können sich unter 08232 9954406 oder per E-Mail an bereitschaft.lechfeld@johanniter.de melden. Weitere Informationen gibt es unter www.johanniter.de/bereitschaft-lechfeld.

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