Stadtarchiv Augsburg: Vortrag über Ehepaar Kammel am 11. November

Das Stadtarchiv Augsburg beleuchtet in einem Vortrag die Geschichte des radfahrbegeisterten Ehepaars Maria und Edmund Kammel sowie dessen Konflikt mit der Stadtverwaltung im Jahr 1888.

Elias Blüml M.A., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und am dortigen Lehrstuhl für Geschichte der Medizin, spricht über die Besitzer des ersten Vierrads. Wegen einer Verkehrsübertretung erhielt das Ehepaar damals ein Bußgeld.

Anhand der Biografien geht es um die Entwicklung des Fahrrads in Südbayern, die Innovationskraft der frühen Fahrradbewegung, die emanzipatorischen Aspekte des Radfahrens im 19. Jahrhundert sowie die Schwierigkeiten und Widerstände auf dem Weg zur gesellschaftlichen Akzeptanz der neuartigen Technologie.

Der Vortrag gehört zur Reihe „Stadtgeschichte aktuell“ und beginnt am Mittwoch, 11. November 2026, um 19 Uhr im Stadtarchiv Augsburg, Zur Kammgarnspinnerei 11. Der Eintritt ist frei.