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Jüdische Studierendenunion will Prien als Bundespräsidentin

Jüdische Studierendenunion will Prien als Bundespräsidentin
Karin Prien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) schlägt die CDU-Politikerin Karin Prien als nächste Bundespräsidentin vor. “Karin Prien ist eine Politikerin der CDU und gehört damit einem konservativen politischen Lager an. Gleichzeitig vertritt sie eine klare Haltung, wenn es um die Abgrenzung gegenüber der rechtsextremen AfD geht”, sagte JSUD-Präsident Ron Dekel dem “Spiegel”.

Da es diesmal jemand aus dem CDU-Lager werden solle, sei es “durchaus relevant, dass auch Stimmen innerhalb dieses Lagers berücksichtigt werden, die sich klar gegen Rechtsextremismus positionieren”, so der JSUD-Präsident weiter. Deswegen halte er sie “für eine Person, die in diesen Zeiten für das Amt der Bundespräsidentin infrage kommt.”

Prien habe ein “biografisches Verständnis davon, was es bedeutet, wenn Rechtsextremisten an die Macht kommen”, sagte Dekel. Prien ist Jüdin, aber nicht religiös. Ihre Großeltern flohen vor den Nationalsozialisten.

Mehr zum Thema: Prien drängt auf Besteuerung von "Künstlicher Intelligenz"

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