Die Ausgaben für den Kinderzuschlag sind seit 2015 von 302 Millionen auf 3,28 Milliarden Euro gestiegen – ein Plus von 986 Prozent. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Berechtigten von 73.814 auf 593.879 mehr als verachtfacht, berichtet die “Bild” (Freitagausgabe) unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit für das BSW.

Die Zahlungen an Berechtigte mit ausländischer Staatsangehörigkeit stiegen von 97,7 Millionen Euro (32,4 Prozent) auf 1,67 Milliarden Euro (51 Prozent) – auf mehr als das 17-Fache. Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig um Überweisungen ins Ausland.

Als Ursachen nannten Familienkasse und Familienministerium politische Reformen, erleichterte Zugangsvoraussetzungen und höhere Leistungen. Der maximale Kinderzuschlag stieg seit 2015 von 140 auf 297 Euro monatlich je Kind. Ende 2025 erhielten mehr als 1,45 Millionen Kinder diese zusätzliche Staatshilfe.

Das Familienministerium bewertet den Anstieg positiv. Eine Sprecherin sagte der Zeitung, es sei ein gutes Zeichen, dass immer mehr Familien von ihren Ansprüchen wüssten und gezielt unterstützt würden.

Auch die frühere Linken-Chefin Katja Kipping, heute Geschäftsführerin des Paritätischen Gesamtverbandes, begrüßte die Entwicklung. Die deutlich gestiegene Inanspruchnahme des Kinderzuschlags sei politisch gewollt und zu begrüßen, sagte sie.

Wie viel des Anstiegs auf politische Reformen und wie viel auf wirtschaftliche Schwierigkeiten der Familien zurückgeht, konnten die Behörden auf Anfrage der Zeitung nicht beziffern.