Neuburg-Schrobenhausen | Traktor fängt auf Feld Feuer – Fahrer erleidet schwere Brandverletzungen

Die Hitze hat am Freitag (07.06.2023) auch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Griff. Die Sonne knallt unerbittlich vom Himmel und trocknet die Natur aus. Gleichzeitig nutzen die Landwirte das schöne Wetter, um ihre Felder abzuernten. So auch in den Mittagsstunden in Langenmosen. Doch plötzlich fängt der Traktor Feuer.

Der Fahrer bemerkt den Brand und verlässt die landwirtschaftliche Maschine – doch offenbar erwischen ihn die Flammen. Nichtsdestotrotz rennt er in den Ort und holt ein Wasserfass mit 30.000 Liter Wasser, um den Brand zu löschen. Zeitgleich mit den ersten Kräften der Feuerwehr und Ersthelfern kommt er am Brandort wieder an. Dort fällt auf, er hat schwere Brandverletzungen an den Beinen. Während sich ein couragierter Ersthelfer und ein Teil der Feuerwehrkräfte sich um den Verletzten kümmern, löschen die anderen das Feuer.

Ein Rettungshubschrauber kommt und bringt den Schwerverletzten in ein Münchner Klinikum, wo die weitere Behandlung der Brandwunden erfolgt.