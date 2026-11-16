Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend in Augsburg-Oberhausen den Fahrer eines Rettungswagens mit einem Laserpointer geblendet. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich am 13. November 2026 gegen 22 Uhr an der Kreuzung von Joseph-Mayer-Straße und Zollernstraße. Die Sicht des Rettungswagenfahrers wurde dadurch kurzzeitig eingetrübt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, sowie versuchter Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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