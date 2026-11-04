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Lottozahlen vom Mittwoch (04.11.2026)

Lottozahlen vom Mittwoch (04.11.2026)
Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 13, 16, 28, 44 und 49, die Superzahl ist die 2.

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 7514688. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 965572 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen diese Woche rund elf Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

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