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Ingolstadt: Zwei Tatverdächtige nach Kokainfunden in U-Haft

Ingolstadt: Zwei Tatverdächtige nach Kokainfunden in U-Haft
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach monatelangen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Ingolstadt zwei Männer wegen des Verdachts des Rauschgifthandels festgenommen. Dabei stellten die Beamten Kokain, 15.000 Euro Bargeld und eine erlaubnispflichtige Schreckschusswaffe sicher.

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25-Jähriger mit Kokain festgenommen

Am vergangenen Montag nahmen die Ermittler einen 25-jährigen Mann albanischer Staatsangehörigkeit fest. Er hatte mehrere verkaufsfertige Konsumeinheiten Kokain bei sich. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Unterkunft in Ingolstadt fanden die Beamten weitere 15 Gramm Kokain sowie eine erlaubnispflichtige Schreckschusswaffe.

In dem Zimmer trafen die Ermittler außerdem eine 33-jährige mögliche Komplizin an. Sie wurde vorläufig festgenommen, später jedoch aus dem Gewahrsam entlassen.

Rund 600 Gramm Kokain sichergestellt

Am gestrigen Dienstag nahmen die Kriminalbeamten im Nordwesten Ingolstadts einen weiteren 19-jährigen Mann albanischer Staatsangehörigkeit in einem Pensionszimmer fest. Bei ihm stellten sie rund 600 Gramm Kokain, Händlerutensilien, Verpackungsmaterial und 15.000 Euro Bargeld sicher.

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Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden die beiden Tatverdächtigen Richtern vorgeführt. Diese ordneten jeweils Untersuchungshaft an. Anschließend wurden die Männer in Justizvollzugsanstalten überstellt.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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