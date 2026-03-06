Merz warnt vor
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz warnt vor „endlosem Krieg“ gegen den Iran

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zur Krise in Nahost Stellung genommen.

Friedrich Merz am 05.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

Er erklärte am Freitag, dass Deutschland die Ziele der USA und Israels teile, die sich gegen das iranische Nuklear- und Raketenprogramm sowie Teherans Bedrohung Israels und Unterstützung von Terrorismus richteten. „Das iranische Volk hat das Recht, frei über sein Schicksal zu entscheiden“, so Merz weiter.

Der Kanzler sagte, dass mit zunehmender Dauer und Ausweitung der Kampfhandlungen wachsende Risiken für die Sicherheit Israels und der Partner in der Region, insbesondere am Golf, bestünden. Auch die „Staatlichkeit und territoriale Integrität Irans“ seien betroffen. Ein „endloser Krieg“ liege nicht im Interesse Deutschlands.

Um die Kampfhandlungen zu beenden, arbeite Deutschland mit seinen Partnern an einer „gemeinsamen Perspektive“. Diese solle eine „regionale Friedensordnung“ gewährleisten, die Sicherheit und Existenz aller Staaten, einschließlich Israels und der Golfstaaten, sicherstelle. Zudem müsse das „militärische Nuklearprogramm“ Irans überprüfbar beendet werden, und die territoriale Integrität Irans müsse gewahrt bleiben, forderte Merz.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel