Michelau: Unbekannte stehlen weißen Iveco-Kleintransporter

In Michelau ist über Nacht ein weißer Kleintransporter vom Gelände einer Gärtnerei gestohlen worden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Der Iveco verschwand zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, aus dem Heckenweg. Das Fahrzeug stand auf einem frei zugänglichen und nicht umfriedeten Grundstück.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Kleintransporters geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.

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