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Michelau: Unbekannte stehlen weißen Iveco-Kleintransporter

Michelau: Unbekannte stehlen weißen Iveco-Kleintransporter
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Michelau ist über Nacht ein weißer Kleintransporter vom Gelände einer Gärtnerei gestohlen worden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Der Iveco verschwand zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, aus dem Heckenweg. Das Fahrzeug stand auf einem frei zugänglichen und nicht umfriedeten Grundstück.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Kleintransporters geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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