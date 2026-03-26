Miersch kritisiert Merz-Aussagen zu Gewalt gegen Frauen
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Miersch kritisiert Merz-Aussagen zu Gewalt gegen Frauen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, im Bundestag beim Thema Gewalt gegen Frauen einseitig Migranten in den Fokus genommen zu haben. „Ich finde, das war keine adäquate Antwort des Kanzlers“, sagte Miersch dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagausgaben) mit Blick auf einen Auftritt von Merz in der Regierungsbefragung im Bundestag. Das sei schade.

Matthias Miersch am 24.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

„Gewalt gegen Frauen muss man breit betrachten, statt es auf eine Bevölkerungsgruppe wie Migranten zu verkürzen“, sagte der SPD-Politiker. „Friedrich Merz verkennt da ein tieferes Problem: Gewalt gegen Frauen hat keine Herkunft oder Religion, sie ist ein Problem der Gesellschaft und muss auch so klar adressiert werden. Es geht um den Schutz der Opfer, egal wer der Täter ist.“

Merz hatte im Bundestag auf Abgeordnetenfragen zum Thema Gewalt gegen Frauen explodierende Gewalt in der Gesellschaft sowohl im analogen als auch im digitalen Raum beklagt und behauptet, dass ein großer Teil dieser Gewalt von Zuwanderern ausgehe.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Frontalzusammenstoß auf der B300: Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht schweren Unfall

0
Aichach – Am frühen Sonntagmorgen (29. März 2026) ist...
Überregionale Nachrichten

Ehepaar mit 10-jährigem Kind tot in Pommelsbrunn aufgefunden – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

0
In Hohenstadt, einem Ortsteil von Pommelsbrunn bei Nürnberg, sind...
Landkreis Augsburg

Schwerer Motorradunfall bei Großaitingen: 16-jährige Fahranfängerin schwer verletzt

0
Großaitingen, 27. März 2026 – Am Freitagabend kam es...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.03.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region vonheute
Wirtschaft

Augsburgs Nahverkehr im Aufbruch: Neue Tramlink-Straßenbahnen starten

0
Augsburg treibt die Modernisierung seines Nahverkehrs voran: Die neuen Tramlink-Straßenbahnen von Stadler haben die Zulassung der Technischen Aufsichtsbehörde (TAB) erhalten und werden ab 13. April schrittweise in den Fahrgastbetrieb der Stadtwerke Augsburg (swa) eingeführt. Ab Mai folgt die zweite Bahn, bis Ende des Jahres sollen bis zu neun Tramlink-Fahrzeuge unterwegs sein.