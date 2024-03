Am Mittwochabend ist eine 65-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen in den Entenbach in München gefahren. Sie wurde von der Feuerwehr befreit.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, befand sich die Fahrerin des Fiat in ihrem Fahrzeug und traute sich nicht auszusteigen. Da der PKW bereits mit Wasser volllief, öffneten die Feuerwehrkräfte die Fahrertür, holten die Dame aus dem Fahrzeug und führten sie durch das Wasser ans Ufer.

Anschließend bargen die Feuerwehrkräfte den PKW, indem sie das Fahrzeug mit einer Seilwinde des Rüstwagens aus dem Bach zogen.

Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Warum genau die Frau mit ihrem Fahrzeug in den Bach gefahren ist, ermittelt die Polizei.