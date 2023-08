München | Sechs Verletzte nach Verwendung von Pfefferspray in der U-Bahn

Mit Pfefferspray in der U-Bahn sind sechs Menschen verletzt worden. Mehrere

Rettungswagen und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Bei einer Auseinandersetzung in der U-Bahn bekam ein 58-Jähriger Pfefferspray in

die Augen. Umliegende Fahrgäste klagten über Atemwegsreizungen. Die U-Bahnwache

meldete den Vorfall an die Polizei und die Leitstelle. Sofort wurden mehrere

Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie Einheiten der Feuerwehr zur Einsatzstelle

am U-Bahnhof Stiglmaierplatz alarmiert.

Der 58 Jahre alte Fahrgast musste nach der Behandlung durch die Besatzung eines

Notarztwagens in eine Münchner Klinik transportiert werden. Fünf weitere

Personen, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden vor Ort behandelt und

untersucht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten Messungen am Bahnsteig durch. Die

Konzentration des Reizgases war zu diesem Zeitpunkt so niedrig, dass keine

Schadstoffe mehr nachzuweisen waren. Deshalb gab die Feuerwehr den Bahnsteig

nach kurzer Zeit wieder frei.

Warum es zu einer Auseinandersetzung mit Pfefferspray kam, ermittelt die

Polizei.

