Unfall auf A3 bei Neutraubling: Auto rast am Stauende unter Lastwagen – Beifahrerin kommt ums Leben

Am Freitagnachmittag (04.08.2023) gegen 15:08 Uhr, ereignete sich auf der A3 bei Barbing ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Stauende stehenden Lastwagen auf. Das Auto kam zum Teil unter dem Sattelanhänger des Lastwagens zum Stehen.

Die am Beifahrersitz befindliche Person verstarb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, der Fahrer des Autos wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellem Kenntnisstand befindet sich dieser nicht mehr in Lebensgefahr. Durch die Kollision war der unfallverursachende Wagen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 19:27 Uhr waren alle drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Neutraubling durch die Freiwilligen Feuerwehren sowie durch die Autobahnmeisterei Pollenried abgeleitet. Neben der Polizei und der Autobahnmeisterei waren zudem die Freiwilligen Feuerwehren Barbing, Neutraubling, Sarching sowie die Berufsfeuerwehr Regensburg zur Absicherung sowie zur Reinigung der Unfallstelle eingesetzt.