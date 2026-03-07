Muntean:
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Muntean: „Wenn Frauen krank werden, leidet die ganze Gesellschaft“

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach Ansicht der Leiterin der Innovationsabteilung des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), Nigina Muntean, besteht in Deutschland eine erhebliche Lücke in der Gesundheitsversorgung von Frauen.

Zwei Frauen gehen mit einem Hund Gassi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sprach Muntean von strukturellen Defiziten in Forschung, Diagnostik und medizinischer Innovation. Die Debatte hatte zuletzt Fahrt aufgenommen, nachdem Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) Deutschland in Bezug auf Frauengesundheit als „Entwicklungsland“ bezeichnet hatte. Die Formulierung sei zwar provokant, sagte Muntean, mache aber auf ein reales Problem aufmerksam. „Alle Länder sind Entwicklungsländer, wenn es um die Gesundheit von Frauen geht“, so Muntean.

Im Durchschnitt würden Frauen neun Jahre ihres Lebens in einem schlechteren Gesundheitszustand verbringen als Männer. Der Gender-Health-Gap wirke sich nach Einschätzung der Expertin auch wirtschaftlich aus. Wenn Krankheiten bei Frauen später erkannt oder schlechter behandelt würden, führe das zu längeren Krankheitszeiten, mehr Fehltagen und geringerer Produktivität. „Für die Wirtschaft ist der Gender Health Gap daher giftig“, sagte Muntean weiter.

Um die Situation zu verbessern, fordert sie auch für Deutschland vor allem drei Schritte: eine systematische Erhebung von Gesundheitsdaten nach Geschlecht, deutlich mehr Investitionen in Forschung zur Frauengesundheit sowie eine stärkere Innovationsförderung in diesem Bereich. „Wenn es uns gelingt, diese drei Bereiche zusammenzubringen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir in relativ kurzer Zeit spürbare Fortschritte sehen können.“

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel