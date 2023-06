Nach vier Jahren ist es wieder soweit – Die Königsbrunner Gautsch ist mit buntem Programm zurück

Nach vier Jahren steht Königsbrunn endlich wieder ganz im Zeichen der traditionellen Gautsch – vom 23. Juni bis 2. Juli ist zehn Tage lang Volksfest-Zeit in der Stadt auf dem Lechfeld angesagt!

Auf dem Festplatz in der St.-Johannes-Straße finden Groß und Klein wieder vielfältige Unterhaltung im Festzelt und bei mehr als 20 Fahrgeschäften und Ständen, am Schießstand, beim Dosenwerfen oder am Losstand; und auch die Streetworker sind wieder vor Ort. Natürlich ist zudem für das leibliche Wohl bestens gesorgt – mit Steckerlfisch, Spiralkartoffeln, Crêpes, Softeis, Süßwaren, Imbissangeboten und vielerlei Köstlichkeiten im Festzelt, das erstmals von dem neuen Königsbrunner Gautsch-Festwirt Kurt Paiser geführt wird. Zu erreichen ist der Festplatz in der St.-Johannes-Straße übrigens auch per Straßenbahn Linie 3: von der Endhaltestelle „Königsbrunn Zentrum“ in etwa einer guten

Viertelstunde Fußweg.

Gestartet wird am Freitag, 23. Juni, um 18 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich, musikalisch von den Lumpenbachern umrahmt. Um 22.45 Uhr setzt ein Hochfeuerwerk einen glänzenden Startpunkt für das große Königsbrunner Volksfest.

Am ersten Wochenende wartet auf alle Gautsch-Gäste zudem noch ein ganz besonderer Höhepunkt: Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn feiert ihr 150-jähriges Jubiläum mit Oldtimertreffen, Frühschoppen, ökumenischem Gottesdienst und am Sonntagnachmittag mit einem großen Festumzug mit über 1.000 Teilnehmern. Der Zug führt vom Festplatz über die Hochgratstraße und Rathausstraße bis vor zur Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Blumenallee wird gewendet und es geht – vorbei an der

Ehrentribüne – über die St.-Johannes-Straße zurück zum Festzelt, wo die Fahnenabordnungen einziehen.

In der zweiten Gautsch-Woche stehen dann zum Beispiel ein „politischer Abend“ mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann auf dem Programm, ein Familien- und Kindernachmittag mit einer Dirndl- und Lederhosen-Party für alle von 11 bis 17 Jahre, dazu eine Ladies Night, ein Tag der Betriebe, Tanz-, Tischtennis- und Boxveranstaltungen und natürlich dürfen auch die traditionelle Fahrradversteigerung und bei gutem Wetter wunderbare Heißluftballon-Wettfahrten nicht fehlen.

Das ausführliche aktuelle Gautsch-Programm gibt es unter www.koenigsbrunn.de

Das Königsbrunner Gautsch-Programm 2023: