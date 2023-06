Neuburg an der Donau | Wohnmobil brennt auf Parkplatz komplett aus – Neun weitere Fahrzeuge beschädigt

Am frühen Montagnachmittag (19.06.2023) brannte in Neuburg an der Donau ein Wohnmobil auf einem Parkplatz komplett aus.

Das Feuer griff nach Auskunft der Feuerwehr auf neun weitere Fahrzeuge über. Nach Informationen von vor Ort, wurden durch das Brandgeschehen glücklicherweise keinen Personen verletzt.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es entstand ein hoher Sachschaden. Ein Autofahrer wollte seinen Wagen retten und schoss durch die Hecke in das Kiesbett des Spielplatzes. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat vor Ort die Ermittlungen zur noch völlig unklaren Brandursache übernommen