Neuer Museumsführer in leicht verständlicher Sprache im Käthe-Kruse-Puppen-Museum in Donauwörth

Puppen aus der Manufaktur von Käthe Kruse sind auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Ihre Anfänge reichen zurück bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert. Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum in Donauwörth würdigt das Lebenswerk der großen Puppenkünstlerin mit einer Dauerausstellung, in der über 150 Puppen, Schaufensterfiguren und Puppenstubenpuppen präsentiert werden. Ein neuer Museumsführer macht den Besuch für viele jetzt noch interessanter.

Mit dem Museums-Führer in leicht verständlicher Sprache baut das Käthe-Kruse-Puppen-Museum weitere Barrieren ab. Denn als erster Museumsführer in Bayern vereint das Heft drei verschiedene Sprachniveaus. Das Niveau A1 ist sehr leicht verständlich und vor allem für Sprachanfänger und Menschen mit Behinderung geeignet. Niveau A2 ist etwas komplexer und beinhaltet mehr Informationen – trotzdem ist der Text noch leicht zu verstehen. Deutlich längere Texte finden sich im Sprachniveau B2, das ebenfalls im Heft zu finden ist. Der Vorteil: Jeder, der den Führer in die Hand nimmt, kann selbst entscheiden, welches Sprachniveau das richtige ist – und jederzeit hin- und herblättern. Ganz nach Bedarf.

Der Führer in leicht verständlicher Sprache wurde von den Experten des Käthe-Kruse-Puppen-Museums zusammen mit den Kulturwissenschaftlern der Firma ARGUS Kultur und Kommunikation in München erarbeitet. Die Landesstelle für nichtstaatliche Museen hat das Projekt außerdem fachlich und finanziell unterstützt. Museumsleiter Thomas Heitele freut sich über das neue Angebot: „Mit dem neuen Führer in leicht verständlicher Sprache können wir ein Heft anbieten, das bayernweit Maßstäbe setzt. In vielen bayerischen Museen ist es die Aufgabe des Museumspersonals, gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern die Unterlagen im richtigen Sprachniveau zu finden. Das ist aber nicht immer einfach. Mit dem neuen Führer, der drei verschiedene Sprachniveaus vereint, muss sich niemand mehr schon am Eingang für ein Sprachniveau entscheiden. Wir haben viel Zeit und Arbeit investiert, um den Führer optimal für jedes Bedürfnis zu gestalten. Ich glaube, das ist uns gut gelungen und ich freue mich sehr, dass wir diesen neuen Service jetzt anbieten können.“

Auch zum Internationalen Museumstag am kommenden Sonntag haben sich die Verantwortlichen des Käthe-Kruse-Puppen-Museums ein besonderes Programm einfallen lassen. Von 14:00 bis 17:00 Uhr können Kinder dort Anziehpuppen aus Papier basteln und Kleidung für sie entwerfen. Das Museum und die Sonderausstellung „Puppenmode – Modepuppen“ haben von 11:00 bis 18:00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet und um 15:00 Uhr gibt es außerdem eine kostenlose offene Führung. Auch das Donauwörther Heimatmuseum ist beim Internationalen Museumstag mit dabei: Hier ist von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist auch hier frei.