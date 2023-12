Jule van Kempen aus Augsburg ist Bundesbeste bei ihrem Abschluss zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste geworden. Sie hat ihre Ausbildung am Universitätsklinikum Augsburg als Bundesbeste mit 92 von 100 möglichen Punkten abgeschlossen.

Jule van Kempen kam über eine Anzeige zu ihrem Beruf: „Ich fand die Kombination von Medien- und Informationsdiensten in einem Uniklinikum einfach spannend. Zudem konnte ich mit meinem Abiturabschluss die dreijährige Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen. Mir hat die abwechslungsreiche und vielfältige Ausbildung von Anfang an viel Freude bereitet.“ Aktuell studiert van Kempen an der Technischen Hochschule Ulm. Nach ihrem Studium möchte die 24-Jährige auf jeden Fall ins Gesundheitswesen zurückkehren, um dort ihre technischen Kenntnisse und Erfahrungen einzubringen. „Ich bin sehr froh, dass es in Deutschland die duale Berufsausbildung gibt und sich damit große Chancen und Vorteile in der weiteren Karriereplanung und -gestaltung für jeden ergeben. Ich habe diese gern und ideal für mich genutzt“, sagt Jule von Kempen über ihre erfolgreiche Ausbildung und hervorragenden Abschluss.

„Wir sind sehr stolz, dass die herausragende Leistung unserer Bundesbesten Jule van Kempen zu dieser wohlverdienten Anerkennung geführt hat und damit auch gleichzeitig unsere qualitativ hochwertige Ausbildung für zahlreiche Berufe wertgeschätzt wird“, erklären Nico Freier, stellvertretender Abteilungsleiter des Bereiches Medizinische Informationstechnik, Ausbilderin Vlasta Zunek. „Unsere Top-Absolventin erhielt nicht nur positive Bewertungen für ihre fachliche Kompetenz, sondern auch für ihre Hingabe und herausragende Leistungsbereitschaft – und das übergreifend in allen Abteilungen, in denen sie tätig war“, ergänzt Jochen Geisenberger, Leiter der Akademie für Gesundheitsberufe. „Wir wünschen ihr für den weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.“

Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht, Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung im Bayerischen Landtags würdigte Jule van Kempen als beste Auszubildende Deutschlands in ihrem Beruf und unterstrich die Bedeutung der dualen Berufsausbildung als entscheidenden Beitrag zur Gewinnung von Fach- und Arbeitskräften.

Bayerisch-Schwaben stellt 17 Landesbeste

Insgesamt wurden in diesem Jahr bayernweit 119 Landesbeste und 34 Bundesbeste in IHK-Berufen ausgezeichnet. Aus Bayerisch-Schwaben stammen 17 der Landesbesten und vier der Bundesbesten. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht. Auch Jule van Kempen erzielte einen hervorragenden Abschluss und erhielt 92 von 100 möglichen Punkten.