Nördlingen lädt zur Bürgerversammlung ein: Fragen und Anliegen sind gefragt

Wie entwickelt sich Nördlingen, welche Projekte stehen an und was beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es bei der Bürgerversammlung am Dienstag, 27. Oktober 2026. Oberbürgermeister David Wittner lädt dazu um 19 Uhr in den Stadtsaal „Klösterle“ ein. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Veranstaltung online zu verfolgen und sich mit eigenen Fragen einzubringen.

Bei der Bürgerversammlung informiert Oberbürgermeister David Wittner über aktuelle Entwicklungen, wichtige Themen und laufende beziehungsweise geplante Projekte in Nördlingen. Im Anschluss an die Vorstellung haben die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, Fragen zu stellen und ihre Anliegen direkt an die Stadtspitze zu richten.

Die Veranstaltung bietet damit die Möglichkeit, sich aus erster Hand über kommunale Themen zu informieren und eigene Anregungen einzubringen.

Teilnahme auch bequem von zu Hause aus

Wer am Dienstagabend nicht persönlich in den Stadtsaal „Klösterle“ kommen kann, muss auf die Bürgerversammlung nicht verzichten. Die Stadt überträgt die Veranstaltung zusätzlich live im Internet.

Der Zugang zum Livestream erfolgt über die städtische Homepage unter www.noerdlingen.de. Am Veranstaltungstag wird dort etwa 30 Minuten vor Beginn ein gut sichtbarer Beitrag mit Vorschaubild und Play-Button veröffentlicht. Ein Klick auf das Bild führt direkt zur Übertragung.

Alternativ steht auch ein Livestream zur Verfügung.

Fragen auch online möglich

Nicht nur die Übertragung selbst, sondern auch die Beteiligung ist digital möglich. Über eine Chat-Funktion können Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm ihre Fragen und Anliegen einreichen und so an der Diskussion teilnehmen.

Damit eröffnet die Stadt auch denjenigen eine Möglichkeit zur Mitwirkung, die nicht persönlich vor Ort sein können.

Stadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein

Ob im Stadtsaal oder über den Livestream: Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Bürgerversammlung zu nutzen, um sich über Nördlingens aktuelle Themen zu informieren und eigene Fragen einzubringen.

Termin : Dienstag, 27. Oktober 2026, um 19 Uhr

: Dienstag, 27. Oktober 2026, um 19 Uhr Ort : Stadtsaal „Klösterle“, Nördlingen

: Stadtsaal „Klösterle“, Nördlingen Online: www.noerdlingen.de oder direkt zum Livestream