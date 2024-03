Am heutigen Donnerstag (07.03.2024) begrüßte Polizeipräsident Martin Wilhelm unsere neue Kolleginnen und Kollegen, die zum 01. März zum Polizeipräsidium Schwaben Nord gewechselt haben.

Sie werden künftig verschiedene Dienststellen innerhalb des Polizeipräsidiums verstärken oder Kolleginnen bzw. Kollegen ersetzen, die beispielsweise in andere Präsidien oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Kolleginnen und Kollegen werden bedarfsorientiert auf die Dienststellen in Nordschwaben aufgeteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst.

Wir wünschen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in ihrer neuen Tätigkeit.