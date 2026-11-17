NRW-Innenminister Herbert Reul hat das Charter „West Central“ der Rockergruppierung „Hells Angels“ verboten und aufgelöst. Das teilte das Landesinnenministerium am Dienstag mit. Am Montag ist demnach zudem ein Haftbefehl vollstreckt worden – ein führendes Vereinsmitglied befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Mitglieder der Gruppierung stehen im Verdacht, schwere Straftaten verübt und eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Genannt werden gefährliche Körperverletzung, Handel mit Betäubungs- und Dopingmitteln, Geldwäsche, Erpressung, Bedrohung und Raubdelikte sowie versuchte Tötungsdelikte. Reul sagte: „Die Polizei Mönchengladbach hat im Verborgenen ermittelt, Erkenntnisse zusammengetragen und nicht nachgelassen. Dieser lange Atem zahlt sich heute mit dem Vereinsverbot aus. Doch die Arbeit endet heute nicht. Jetzt müssen die Beweismittel ausgewertet werden, um die Ermittlungen weiter zu führen.“

Die Verbotsverfügung umfasst das Vereinsverbot, das öffentliche Zeigen von Kennzeichen des Vereins und die Gründung von Nachfolge- und Ersatzorganisationen.

Das „HAMC West Central“ wurde 2019 von abgespaltenen Mitgliedern des „HAMC MG-City“ gegründet und war ab 2021 nach der Verhaftung und Verurteilung von zwei Funktionären zunächst „ruhend“ gestellt. Seit April 2025 hat es wieder regelmäßige Treffen im Clubhaus gegeben.