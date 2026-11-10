Nürnberger Kripo durchsucht zwei Bars wegen Glücksspielverdachts

Bei Durchsuchungen in zwei Bars im Nürnberger Stadtteil Tafelhof hat die Kriminalpolizei Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie vier Glücksspielautomaten und drei Spieltische beschlagnahmt.

Die Einsatzkräfte vollzogen die Durchsuchungsbeschlüsse am Freitagabend, 6. November 2026, gegen 21.30 Uhr. Ein Richter hatte sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erlassen, nachdem sich der Verdacht auf unerlaubtes Glücksspiel durch weitere Ermittlungen erhärtet hatte.

Ermittlungen gegen Betreiber und weitere Personen

Im Fokus stehen ein 31-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau, die die beiden Bars betreiben sollen. Sie stehen im Verdacht, in ihren Lokalen unerlaubte Glücksspiele veranstaltet zu haben. Dabei sollen teilweise hohe Bargeldbeträge eingesetzt worden sein.

Bei den Durchsuchungen trafen die Beamten zahlreiche Personen an, darunter auch die beiden Tatverdächtigen. Das Bargeld wurde bei den Betreibern und den Spielern beschlagnahmt. Eine Technische Einsatzeinheit der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützte die Einsatzkräfte beim Abtransport der teils sperrigen Gegenstände.

Gegen mehrere weitere Personen leitete die Kriminalpolizei Verfahren wegen des Verdachts der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ein. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

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