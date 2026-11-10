Offiziell: Von Angern tritt bei Ministerpräsidentenwahl an

Bei der für Dezember geplanten Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt wird die Linke mit Eva von Angern eine eigene Kandidatin aufstellen. Nach der Unterstützung durch den Landesvorstand hat sich am Dienstag auch die Landtagsfraktion für ihre Kandidatur in den ersten beiden Wahlgängen ausgesprochen.

„Mit meiner Kandidatur stehe ich für ein Sachsen-Anhalt, das zusammenhält, statt sich spalten zu lassen“, sagte von Angern, die unter anderem Vorsitzende der Landtagsfraktion ist. Man brauche „eine handlungsfähige Landespolitik, die sich den tatsächlichen Problemen der Menschen widmet und unser Land sozial und demokratisch gestaltet“.

Die AfD wird mit Ulrich Siegmund ins Rennen gehen und hat spätestens im dritten Wahlgang allerbeste Chancen, sich durchzusetzen. Für die ersten beiden Wahlgänge fehlt der AfD zwar eine eigene Mehrheit im Parlament, bei der Wahl des Landtagspräsidenten und seiner Stellvertreter hatte sich aber gezeigt, dass es in den anderen Fraktionen offenbar mehrere, teils heimliche Unterstützer gibt.