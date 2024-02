Papst Franziskus empfängt Augsburger Bischof Bertram Meier zu einer Privataudienz

Am Freitag wurde der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier von Papst Franziskus in einer Privataudienz empfangen. In der Privatbibliothek des Apostolischen Palastes im Vatikan führten sie ein Vier-Augen-Gespräch.

Bischof Bertram berichtete über seine vielfältigen Aktivitäten und geistlichen Erfahrungen, so fanden im Rahmen des Ulrichjubiläums 2023/24 zahlreiche Initiativen statt. Am 28. Dezember 2023, dem elfhundertsten Weihetag des heiligen Ulrich, hatte Papst Franziskus mit Kardinal Christoph Schönborn eigens einen Sondergesandten nach Augsburg gesandt.

Zudem überreichte Bischof Bertram dem Papst die Laudato Si-Plakette. Diese wird beim diözesanen Schöpfungspreis an engagierte Personen und Gruppen übergeben, die sich für die Eine Welt einsetzen. Auch die ökumenische Perspektive mit besonderer Bedeutung für sein Bistum sprach der Augsburger Bischof an. Im Jahr 2030 steht das Jubiläum der 500-jährigen Veröffentlichung der „Confessio Augustana“ an.