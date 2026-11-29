Ein möglicher überfüllter Weihnachtsmarkt auf der Münchner Praterinsel hat am Samstag, 28. November, einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. In der Spitze hielten sich rund 10.000 Besucher und wartende Gäste im Umfeld auf.

Zugänge zur Praterinsel gesperrt

Bereits ab 15.30 Uhr bildete sich eine Schlange vor dem Weihnachtsmarkt, der um 19.00 Uhr öffnen sollte. Gegen 18.15 Uhr meldete der Veranstalter, dass immer mehr Menschen von der Praterwehrbrücke in Richtung Eingang drängten. Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Praterwehrbrücke, die Mariannenbrücke sowie den Bereich an der Kreuzung Ludwigsbrücke und Steinsdorfstraße. Im Einsatz waren mehrere Streifen und zwei Züge der geschlossenen Einheiten.

Durch die Sperren, das hohe Verkehrsaufkommen und die Menschenmenge entstand ein Rückstau bis zum Altstadttunnel. In Abstimmung mit dem Veranstalter und der MVG wurde auf dem Weihnachtsmarkt sowie in umliegenden Bahnhöfen darauf hingewiesen, dass keine weiteren Personen mehr zur Praterinsel und zum Weihnachtsmarkt gelangen könnten. Gegen 21.00 Uhr ging der Andrang deutlich zurück, um 22.00 Uhr schloss der Markt. Die Polizei rechnet auch am folgenden Tag mit hohem Besucheraufkommen und empfiehlt eine frühzeitige Anreise oder einen Besuch an einem anderen Tag.

Durchsuchungen wegen Verdachts auf Kinderpornografie

In den frühen Morgenstunden des 25. November durchsuchten rund 33 Einsatzkräfte auf richterliche Anordnung 19 Wohnungen und mehrere Autos in München sowie im Landkreis München. Betroffen waren unter anderem Milbertshofen, Schwabing, Bogenhausen, Hadern, Laim, Moosach, Solln, Oberschleißheim, Unterhaching, Putzbrunn und Feldkirchen.

Gegen 19 männliche Verdächtige im Alter von 17 bis 71 Jahren besteht laut Polizei der dringende Tatverdacht, Kinderpornografie besessen und teilweise verbreitet zu haben. Verbindungen zwischen den einzelnen Verdächtigen sind nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht bekannt. Die Hinweise stammten überwiegend vom Bundeskriminalamt oder aus sozialen Medien. Sichergestellt wurden fast 30 Mobiltelefone, mehr als 20 Computersysteme und über 100 elektronische Speichermedien. Zwei Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt, sieben DNA-Proben wurden entnommen. Alle 19 Verdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenerstattung wieder entlassen. Die Auswertung der sichergestellten Daten dauert an.

Festnahmen und weitere Ermittlungen

In Schwabing nahm die Polizei am 27. November gegen 2.00 Uhr einen 27-jährigen Deutschen im Umfeld eines Konsulats fest. Der Mann hatte nach Polizeiangaben einen Ausruf mit Bezug zum Nationalsozialismus getätigt und Einsatzkräfte mehrfach beleidigt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Beleidigung ermittelt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen.

Nach einem versuchten Einbruch in ein Restaurant an der Verdistraße in Obermenzing nahm die Polizei am selben Tag gegen 2.40 Uhr zwei Männer fest. Ein 28-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Freising und ein 29-jähriger Mann mit griechischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz hatten laut Polizei einbruchstypische Kleidung und Werkzeug bei sich. Beide wurden wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt und zur Anzeigenbearbeitung in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.

In Neuhausen wurde am 26. November gegen 11.00 Uhr ein 47-jähriger Münchner festgenommen. Er war auf der Dachauer Straße unterwegs, versuchte laut Polizei, an wartenden Autos die Türen zu öffnen, und bedrohte die Fahrzeuge beziehungsweise deren Insassen mit einem Messer und einer Axt. Gegen den Mann wird wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer, Bedrohung, Nötigung und versuchter Sachbeschädigung ermittelt. Ob er sich die Fahrzeuge tatsächlich aneignen wollte, ist noch offen. Wegen einer Beeinträchtigung durch Betäubungsmittel und seines psychischen Zustands wurde er durch das Gesundheitsreferat der Stadt München untergebracht.

Verkehrsunfälle und Einbrüche

An der U-Bahn-Station Untersbergstraße stieß am 27. November gegen 13.30 Uhr ein bislang unbekannter Radfahrer mit einem 26-jährigen Fußgänger zusammen. Der Radfahrer war verbotswidrig auf dem westlichen Gehweg der Untersbergstraße in Richtung Deisenhofener Straße unterwegs und entfernte sich anschließend. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter (089) 6216-3322 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Im Brudermühltunnel kam es am 28. November gegen 23.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 26-Jähriger mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem dritten Fahrstreifen, als ein 25-Jähriger dort ordnungsgemäß die Spur wechselte. Trotz einer Bremsung prallte der BMW des 26-Jährigen frontal gegen das Heck des Opel. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, der 25-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Verkehrspolizei ermittelt gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

In Nymphenburg und Laim wurden am 27. November zwischen 16.00 und 18.00 Uhr drei Wohnungen angegangen. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangte ein unbekannter Mann über Balkone zu Fenstern oder Terrassentüren und hebelte diese mit Werkzeug auf. In einem Fall durchsuchte er die Wohnung und nahm Schmuck mit. In einem weiteren Fall durchsuchte er die Räume und stahl Bargeld im vierstelligen Wert sowie Schmuck. In der dritten Wohnung wurde er von einem über 70-jährigen Bewohner gestört und flüchtete. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet, trägt eine dunkle Kopfbedeckung und hatte eine Taschenlampe dabei. Hinweise zu den Fällen nimmt das Kommissariat 53 unter (089) 2910-0 entgegen.

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