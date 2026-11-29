In einem Mehrfamilienhaus im Westen von Landsberg am Lech ist am Samstag eine 52-Jährige leblos aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.

Die Frau wurde gegen 13 Uhr gefunden. Noch am selben Tag wurde ihr 49-jähriger Lebensgefährte festgenommen. Am Folgetag wurde er auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Augsburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

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