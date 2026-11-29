Ein 17-Jähriger soll am Nürnberger Hauptbahnhof zunächst Fahrgäste in der U-Bahn belästigt haben und biss später einen Polizisten in den Oberschenkel.

Am Samstag, 28. November 2026, gegen 11.45 Uhr wandten sich Fahrgäste in der U-Bahn-Linie U1 an zwei Mitarbeiter der VAG. Sie berichteten, dass ein Jugendlicher andere Fahrgäste belästige. Die VAG-Mitarbeiter fanden den 17-Jährigen schlafend im Waggon vor. Weil er nicht aufzuwecken war, trugen sie ihn an der Haltestelle Hauptbahnhof aus dem Waggon.

Dabei stellten sie fest, dass der Jugendliche ein Küchenmesser mit feststehender Klinge in der Hosentasche hatte. Die Mitarbeiter nahmen das Messer an sich und setzten den 17-Jährigen auf eine Bank. Anschließend führten Beamte der Bundespolizei eine Personenkontrolle durch.

Im weiteren Verlauf wurde der Jugendliche zunehmend aggressiv. Die Beamten brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Da er sich weiterhin nicht beruhigte, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Mitte ihn in Gewahrsam und trugen ihn zu einem Streifenwagen.

Dabei biss der 17-Jährige nach Angaben der Polizei einen Beamten in den Oberschenkel. Der Polizist erlitt Schmerzen und leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig. Der Jugendliche schrie außerdem herum und äußerte mehrfach, nicht mehr leben zu wollen.

Wegen seines psychischen Zustands brachten die Beamten den Jugendlichen, der keinen festen Wohnsitz hatte, in einer Fachklinik unter. Gegen ihn wird wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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