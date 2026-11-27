Bundespolizisten haben am Donnerstag (26. November) bei einer Einreisekontrolle in einem Fernzug aus Kufstein einen 36-Jährigen in Rosenheim festgenommen.

Türkischer Reisepass im Gepäck

Der Mann hatte sich mit einer bulgarischen Identitätskarte ausgewiesen. Weil die Beamten Unstimmigkeiten an dem Dokument feststellten, nahmen sie ihn am Rosenheimer Bahnhof wegen des Verdachts der Urkundenfälschung fest und brachten ihn zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks fanden sie seinen echten türkischen Reisepass. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den türkischen Staatsangehörigen ein Einreiseverbot für Deutschland bestand.

Der Mann war in der Vergangenheit in Deutschland im Zusammenhang mit mehreren Gewalttaten in Erscheinung getreten. Die Bundespolizei zeigte ihn wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der versuchten illegalen Einreise an.

Abschiebehaft in Hof

Der Beschuldigte wurde dem Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Auf richterliche Anordnung kam er in Abschiebehaft. In der Abschiebehafteinrichtung in Hof wartet er auf seine Rückführung in seine Heimat.

Rund 1.000 Euro aus seinem mitgeführten Bargeld behielten die Beamten als Sicherheit für die anfallenden Kosten der Rückführung ein.

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