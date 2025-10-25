Polizeibericht Region Augsburg vom 25.10.2025

Aichach- Körperliche Auseinandersetzung im DPD-Verteilzentrum

Am Samstag, den 25.10.2025, kam es gegen 03:10 Uhr im Verteilzentrum der DPD

in Aichach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beschäftigten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der 29-Jährige (kirgisischer StA) mit

dem 37-Jährigen (lettischer StA) in einen Streit. Hierbei versetzte der 29-Jährige dem

37-Jährigen einen Schlag. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt und durch den

Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die Polizei Aichach ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 29-Jährigen.

Gersthofen -Sachbeschädigung an Kfz durch Verschmutzung

Im Tatzeitraum vom 24.10.2025, 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr, schüttete ein

bislang unbekannter Täter mutmaßlich Speiseöl über den in der Brucknerstraße

abgestellten Pkw der Geschädigten. Durch das Öl entstand ein Sachschaden von ca.

100 EUR.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gersthofen unter 0821/323-1810 erbeten.

Gersthofen B2 Fahrtrichtung Süden -Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 32-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die B2 in südliche Fahrtrichtung und musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende ebenfalls 32-jährige deutsche

Fahrzeugführer bemerkte die Situation rechtzeitig und konnte ebenfalls anhalten.

Eine 21-jährige deutsche Fahrzeugführerin erkannte die Situation nicht rechtzeitig und

fuhr auf den vor ihr befindlichen Pkw auf. Durch den starken Aufprall schob sie den

Pkw vor ihr auf den erst anhaltenden Pkw auf.

An den drei Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 35.000 EUR.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zwei Personen wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst leicht verletzt in

das Uniklinikum Augsburg verbracht.

Die Bundesstraße 2 musste für ca. 10 Minuten komplett gesperrt werden. Im Anschluss

konnte der rechte Fahrstreifen für den Verkehrs freigegeben werden.

Merching -Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 24.10.2025, 20:50 Uhr wollte ein 39-Jähriger (deutscher STA) mit

seinem Pkw rückwärts aus einer Sackgasse ausfahren und touchierte dabei ein

ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, welches beschädigt

wurde.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 39-jährigen

Fahrzeuglenker alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, weshalb eine

Blutentnahme angeordnet wurde.

Der Führerschein des 39-Jährige wurde sichergestellt und die Weiterfahrt

unterbunden. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich

verantworten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000,- Euro.