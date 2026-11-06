Regensburg: Haftbefehle nach Waffen- und Drogenfund

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Regensburger Ostenviertel haben Einsatzkräfte fünf Waffen und eine größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Gegen einen 22-Jährigen und eine 23-Jährige wurden Haftbefehle erlassen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hatte den 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen nach längeren Ermittlungen als Tatverdächtigen eines Raubdelikts vom 23. Oktober 2025 identifiziert. Am 4. November durchsuchten Einsatzkräfte seine Wohnung. Wegen vorheriger Hinweise auf möglichen Waffenbesitz waren auch Kräfte der Spezialeinheiten Nordbayern beteiligt.

In der Wohnung trafen die Beamten den 22-Jährigen und eine 23-jährige deutsche Staatsangehörige an. Sie stellten zwei Langwaffen und drei Kurzwaffen sicher. Nach Polizeiangaben handelte es sich um sogenannte PTB- und Anscheinswaffen. Außerdem wurden mehr als 300 Ecstasy-Tabletten, eine nicht geringe Menge Kokain und über 100 Gramm MDMA sichergestellt.

Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 22-Jährigen wird weiterhin wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt. Gegen beide richten sich zudem Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln mit Waffen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden die Festgenommenen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehle. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei der 23-Jährigen wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

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