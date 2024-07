Nach Peter Maffey am Freitag gastierte am Samstag mit Roland Kaiser der nächste Altmeister der deutschsprachigen Musik auf dem Königsplatz in München. Mit einem starken Programm feierte er bei bestem Sommerwetter sein 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Samstagabend kurz nach 20 Uhr trat er im schneeweißen Anzug auf die Bühne: Roland Kaiser. Vor dem Schlagerregenten gingen 15.000 Fans auf dem bis auf den letzten Platz ausverkauften Königsplatz aus den Sitzen. Bereits mit den ersten Zeilen hatte er sein Publikum eingefangen. „Gut, dass ihr da seid“, sang Roland Kaiser ihnen entgegen und seine Zuhörer waren der gleichen Meinung. Die einzige Pause in seinem zweieinhalbstündigen Programm gönnte sich der 72-jährige Berliner unmittelbar nach dem Auftakt. „Liebe Freunde, mir ist sehr warm, ihr erlaubt?“. Er entledigte sich bei schwülwarmen Abendtemperaturen des Sakkos, um in der Folge ohne weitere Unterbrechung dem Motto seiner Tournee „50 Jahre, 50 Hits“ gerecht zu werden.

Kaiser pur, ein Konzerthighlight

Zu seinem Bühnenjubiläum unternimmt der Ausnahmekünstler eine Reise zurück durch seine einzigartige Karriere und nimmt dabei mit jedem Song seine generationsübergreifende Fangemeinde mit. Noch immer gekonnt präsentiert, mit der ihm eigenen Eleganz und dem stilvollen Umgang, ohne große Heckmeck-Show. Roland Kaiser und seine fantastische Band gab und gibt es pur, ohne Artisten und Drahtseilakte. Lichteffekte und Videoeinspieler aus seinen frühen Jahren waren die einzigen Begleiterscheinungen und das war gut so. Der Sänger und die tausenden Menschen vor ihm waren sich zu jedem Zeitpunkt des Konzerts gegenseitig genug. Auch wenn zahlreiche Besucher in Trikots der Nationalmannschaft gekommen waren, auf das zeitgleich stattfindende EM-Spiel der deutschen Mannschaft hatte jeder der Anwesenden gerne verzichtet. Roland Kaiser machte ihnen dies aber auch leicht. Es herrschte eine besondere, fröhlich-friedliche Stimmung, wie bei einem Abend unter guten Freunden.

Begeistertes Publikum hofft auf ein Wiedersehen

„Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Joana“, „Warum hast Du nicht nein gesagt“, „Schach Matt“ und viele mehr. Sein begeistertes Publikum konnte jede Zeile mitsingen, tanzte und feierte jeden Augenblick eines grandiosen Abends im einzigartigen Ambiente des Königsplatzes. Die Fans hoffen nun darauf, dass die Show nicht unter dem Motto „Lieb mich ein letztes Mal“ stand und der Kaiser seine Ankündigung wahrmacht. Ein Konzert zum 60. Bühnenjubiläum auf diesem historischen Grund im Herzen Münchens begehen zu können, wäre schon „kurios“.