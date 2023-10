Der 13te bringt Glück | Augsburger Panther holen sich in Iserlohn den zweiten Auswärtssieg

Die Augsburger Panther fühlen sich in dieser Saison auswärts gut. Auch am Freitag den 13. konnte die Schwaben in der Ferne punkten. In Iserlohn gab es für den AEV den zweiten Auswärtssieg der Saison.





In dieser Saison hatten sich die Augsburger Panther auswärts zumeist leichter getan, als im eigene Stadion. Am Freitag wollten sie dies im Kellerduell bei den Iserlohn Roosters erneut unter Beweis stellen. Mit Dave Warsofsky konnte am Seilersee erstmals auch der AEV-Kapitän mitwirken, er fügte sich natlos in eine an diesem Abend ordentlich verteidigende Mannschaft ein.

Der Rückkehrer erlebte so eine weitestgehend ausgeglichene Partie. Die Augsburger Führung durch Schüle (18.) konnten die Sauerländer noch vor der ersten Pause durch einen Glückstreffer von Bolland ausgleichen.

Zu Beginn des Mitteldrittels gerieten die Schwaben kurzzeitig in Rückstand. Keller hatte die Scheibe mit dem Schläger weggewischt, Colle schaltete am schnellsten und jagte das Spielgerät in den Winkel. Sicherheit brachte die Führung den Hausherren aber nicht. Als die Panther in Unterzahl einen mustergültigen Konter durch Mitchell zum Ausgleich nützen konnte, schien der IEC ratlos. (27.). Christian Hanke brachte den AEV nach feiner Ablage von Collins kurz nach der Spielmitte sogar erneut in Führung. Der Weg war geebnet.

Iserlohn fehlte das Rezept, Augsburg ließ wenig zu. Nachdem Trevelyan rund sieben Minuten vor dem Ende die Scheibe an Reich vorbei über die Linie drücken konnte, war die Entscheidung gefallen. Southorn, mit einem Schuss von der eigenen Torlinie und Hakulinen konnten mit ihren Empyt-Net-Treffern den 6:2-Endstand besorgen. Während Rot-grün-weiß einen Schritt aus dem Tabellenkeller machen konnte, haben die Fans der Iserlohn Roosters schon jetzt „die Schnauze voll“.

Die Augsburger Panther holen in diesem möglicherweise richtungsweisenden Spiel den zweiten Auswärtssieg der Saison. Mit nun 10 Punkten konnte der Vorsprung auf die Düsseldorfer EG auf dem Abstiegsrang etwas ausgebaut und der Anschluss an die nächsten Tabellenplätze hergestellt werden. Die DEG verlor ihre Begegnung in Schwenningen. Ein guter Freitag, den 13. für den AEV.

Am Sonntag geht es für die Panther mit einem Heimspiel gegen ebendiese Wild Wings weiter (14 Uhr).