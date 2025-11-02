Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
12.3 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Nikolas Schäfers
Polizei & CoOstallgäu
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Alkoholisierter Fahrer verletzt, hoher Sachschaden

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Der Fahrer wurde zur Beobachtung über Nacht in ein Krankenhaus gebracht.

Strafanzeige und Führerscheinentzug

„Dem Fahrer droht nun eine Strafanzeige, der Führerschein wurde sichergestellt“, bestätigte die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...

Neueste Artikel