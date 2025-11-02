Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Alkoholisierter Fahrer verletzt, hoher Sachschaden

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Der Fahrer wurde zur Beobachtung über Nacht in ein Krankenhaus gebracht.

Strafanzeige und Führerscheinentzug

„Dem Fahrer droht nun eine Strafanzeige, der Führerschein wurde sichergestellt“, bestätigte die Polizei. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.