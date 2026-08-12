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Städte- und Gemeindebund fordert Milliarden für Hitzeschutz

Städte- und Gemeindebund fordert Milliarden für Hitzeschutz
DTS Nachrichtenagentur
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Angesichts der Hitzewelle fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) einen besseren Hitzeschutz für Krankenhäuser und Altenheime.

Sommer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

DStGB-Präsident Ralph Spiegler sagte der “Rheinischen Post”: “Krankenhäuser brauchen Klimaanlagen für die Patientinnen und Patienten, aber auch für das Klinikpersonal.” Er sehe hier einen immensen Investitionsbedarf, nach überschlägigen Schätzungen in Höhe von mindestens 20 Milliarden Euro.

Die aktuellen Hitzewellen hätten deutlich gezeigt, dass auch Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime besser auf derartige Ereignisse vorbereitet werden müssten, mahnte er.

Weiter sagte Spiegler: “Notwendig ist zudem eine besondere Betrachtung der Lage in den Alten- und Pflegeheimen.” Man müsse den klimatischen Veränderungen Rechnung tragen und die Räumlichkeiten für die dort lebenden Menschen klimagerecht ausstatten.

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Am Donnerstag und Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst eine neue, aber vergleichsweise kurze Hitzewelle.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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