Die SPD-Politikerin Svenja Schulze zeigt sich erfreut darüber, dass die Bundesregierung sie am Mittwoch für das Amt der Unicef-Chefin nominiert hat.

„Ich empfinde es als große Ehre und Verantwortung, dass die Bundesregierung mich zur Kandidatin ernannt hat“, sagte Schulze dem „Spiegel“. Die frühere Bundesumwelt- und -entwicklungshilfeministerin kündigte an, sich im Falle ihrer Wahl für das Kindeswohl einzusetzen: Zwei Drittel aller Kinder lebten in Armut, mehr als 400 Millionen sogar in extremer Armut, also von weniger als drei Dollar am Tag. Fünf Millionen Kinder stürben jedes Jahr vor ihrem fünften Geburtstag, und vielen von ihnen hätte man mit wenig Geld das Leben retten können. Sie fragte, was es Wichtigeres gebe.

Für Deutschland sei es wichtig, auf diesem internationalen Posten die internationale Zusammenarbeit mitzugestalten. „Wir sind einer der wichtigsten Geldgeber des Uno-Systems und zweitgrößter Unterstützer von Unicef. Da sollten wir auch mitentscheiden“, betonte Schulze. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass Unicef weiterhin unparteiisch, neutral und unabhängig bleibe.

Bis zur Wahl der neuen Unicef-Spitze dürften noch Monate vergehen. Solange möchte Schulze ihr Bundestagsmandat behalten. „Ich will mich auch weiter für die Menschen meiner Heimatstadt Münster im Bundestag einsetzen“, sagte sie.

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