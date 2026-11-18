Der BSW-Parteivorsitzende Fabio De Masi hat die Zurückweisung der Wahlprüfungsbeschwerde des BSW durch das Bundesverfassungsgericht als „skandalös“ und „Selbstdemontage“ für das höchste deutsche Gericht kritisiert. Er sagte dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“: „Es ist skandalös, dass das Bundesverfassungsgericht ohne mündliche Verhandlung unsere Beschwerde ablehnt. Das ist eine Selbstdemontage für das höchste deutsche Gericht.“

Die Richter in Karlsruhe hätten beweisen können, dass sie „politisch unabhängig urteilen“. De Masi bemängelt, eine so substantiierte Wahlprüfungsbeschwerde und ein so extrem knappes Ergebnis habe es noch nie gegeben. Man könne dem BSW nicht mangelnde Belege unterstellen, dann aber auf eine Anforderung der Daten von den Wahlbehörden und eine mündliche Verhandlung und Beweiserhebung verzichten.

Der BSW-Chef forderte Reformen im Wahlprüfungsrecht. Er sagte dem RND: „Wir brauchen in Deutschland ein neues Wahlprüfungsrecht, damit solche Verfahren nicht mehr so lange dauern. Wenn ein Wahlergebnis derart knapp ausfällt, muss in Zukunft automatisch nachgezählt werden.“

Die Linke begrüßte derweil die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der „Rheinischen Post“ (Donnerstag) sagte Linken-Fraktionschef Sören Pellmann: „Wir freuen uns, dass das Bundesverfassungsgericht unsere Rechtsauffassung und die des Bundestages teilt und die Wahlprüfungsbeschwerde des BSW heute als unzulässig verworfen hat.“ Das BSW habe keine Wahlfehler dargelegt, sondern bis zuletzt „mit Vermutungen, Spekulationen und schlichten Behauptungen hantiert“. Man hoffe, „dass sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts akzeptieren werden und jetzt damit aufhören“.

Die Berliner Juraprofessorin Sophie Schönberger warnte das BSW unterdessen vor „Verschwörungserzählungen“. „Was jetzt passieren kann, ist natürlich, dass das BSW in der Öffentlichkeit einfach weitermacht und die Verschwörungserzählungen, dass alles korrupt sei, weiter bedient“, sagte sie der „Rheinischen Post“. Die Rechtswissenschaftlerin mahnte: „Das kennen wir auch schon von der AfD und ist natürlich insgesamt eine bedenkliche Entwicklung für die Demokratie.“

Das BSW war zuvor mit seiner Wahlprüfungsbeschwerde gegen die Bundestagswahl vom Februar 2025 gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies diese nach Angaben vom Mittwoch als unzulässig zurück.

Mehr zum Thema: Karlsruhe verwirft Wahlprüfungsbeschwerde des BSW · BSW-Gründer warnen vor „Magdeburger Weg“ als „Irrweg“