Volkswagen will von Herbst 2027 an Google-Dienste fest in Modellen wie Golf, Passat, T-Roc, Tayron und Tiguan einbauen. Ein Unternehmenssprecher habe entsprechende Informationen aus Konzernkreisen bestätigt, berichtet das „Handelsblatt“. In den Verbrennermodellen soll Google Maps dabei die bisherige VW-Navigation ersetzen. Zum Angebot für VW-Fahrer sollen auch der App-Store Google Play und die Video-App YouTube gehören.

Bislang müssen Fahrer der Modelle ihr Smartphone mit dem Auto verbinden, um Google Maps auf dem Bordbildschirm zu nutzen. Künftig soll der Kartendienst direkt im Fahrzeug laufen. Dafür braucht VW neue Hardware. Bei bereits ausgelieferten Autos lassen sich die Dienste nicht per Softwareupdate nachrüsten.

Die VW-Softwaretochter Cariad bindet die Google-Dienste in die Fahrzeugsysteme ein. Die Navigation entwickelt Google weiter. Das Dienstepaket heißt Google Automotive Services und läuft auf dem Fahrzeugbetriebssystem Android Automotive. Auch Hersteller wie Volvo oder Renault setzen bereits darauf.